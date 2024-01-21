Yerli ilaç üretimiyle cari açık azalacak! Küresel ilaç endüstrisi hızlı büyüyor

Türkiye, savunma sanayiinde ve otomotivde başardığı yerlileştirmeyi ilaç üretiminde de yapmak istiyor. 1,4 trilyon dolarlık ilaç endüstrisinden Türkiye'nin pay alabilmesi için sağlık sektöründe de yerli adımların atılması hedefleniyor.

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