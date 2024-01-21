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Yerli ilaç üretimiyle cari açık azalacak! Küresel ilaç endüstrisi hızlı büyüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 23:21
Türkiye, savunma sanayiinde ve otomotivde başardığı yerlileştirmeyi ilaç üretiminde de yapmak istiyor. 1,4 trilyon dolarlık ilaç endüstrisinden Türkiye'nin pay alabilmesi için sağlık sektöründe de yerli adımların atılması hedefleniyor.
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