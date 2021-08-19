19 Ağustos 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yerli askeri araç PUSAT'a büyük ilgi! 1976 yılından bugüne...
Türkiye milli projeleriyle tarih yazmaya devam ediyor. Tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarla hayata geçen yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona gelen TÜMOSAN da fuarda yerini aldı. Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da ziyaret edilen TÜMOSAN’da ilgi odağı özellikle ilk defa IDEF’21’de görücüye çıkan PUSAT Hibrit aracı oldu.