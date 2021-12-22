Yerli aşı TURKOVAC'ta flaş gelişme: İzin çıktı! Başkan Erdoğan: Seri üretim başladı

Son dakika haberi...Yerli koronavirüs aşısı Turkovac için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları Başkan Erdoğan açıkladı. Başkan Erdoğan konuşmasında "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." Dolum tesisinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "9 koronavirüs aşısı üreten ülkelerden biri olduk. Bugün itibarıyla üretime başlamış durumdayız" dedi. Bakan Koca yıl bitmeden yerli koronavirüs aşısının şehir hastanelerinde kullanımına başlanacağını ifade etti.

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