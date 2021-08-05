Yerli aşı Turkovac ne zaman uygulanacak? Başkan Erdoğan'dan son durumu A Haber'de açıkladı

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yerli aşımız Turkovac'ın faz 1 ve faz 2 aşamaları başarıyla tamamlandı. Şimdi haziranda da son aşama olan klinik, araştırma aşamasına geçildi. Bu da hızla devam ediyor. Bu safha da dünyada ve ülkemizde aşı çalışmaları için belirlenmiş evrensel standartlarda yürütülüyor." dedi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşların, Turkovac faz 3 çalışmasına e-Nabız uygulaması aracılığıyla gönüllü olarak katılım sağlamaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Aşımızın seri üretime yönelik hazırlıkları da eş zamanlı olarak sürüyor. En kısa sürede Turkovac aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.