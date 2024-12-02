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Yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönüyor!

Yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.12.2024 21:30
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası Suriye'de önemli noktalar terörden temizlendi. Tel Rıfat ve Halep'in kontrolünün ele alınmasının ardından o bölgede yaşayan ancak yerlerinden edilen siviller evlerine dönmeye başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Barış Türel sıcak noktadan gelişmeleri aktardı. Evlerine dönen Suriyeli siviller ise A Haber mikrofonlarına konuştu. İşte detaylar...
Yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönüyor!
Yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönüyor!
Yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönüyor!
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