02 Aralık 2024, Pazartesi
Yerlerinden edilen Suriyeliler evlerine dönüyor!
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası Suriye'de önemli noktalar terörden temizlendi. Tel Rıfat ve Halep'in kontrolünün ele alınmasının ardından o bölgede yaşayan ancak yerlerinden edilen siviller evlerine dönmeye başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Barış Türel sıcak noktadan gelişmeleri aktardı. Evlerine dönen Suriyeli siviller ise A Haber mikrofonlarına konuştu. İşte detaylar...