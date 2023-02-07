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Yerle bir olan site için "deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!

İHA
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Giriş: 07.02.2023 13:25
Kahramanmaraş depreminde yıkıma uğrayan kentlerden biri de Malatya oldu. Yeşilyurt ilçesinde yıkılan bir site için "deprem yönetmeliğine uygun yapıldı" notuyla verilen ilan sosyal medyada tepki çekti. 11 katlı binanın yıkıldığı anlar ve yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
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