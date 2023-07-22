"Yerinde Dönüşüm" projesine katılım rekoru! Bakan Mehmet Özhaseki: 11 ilde hızlı inşa süreci...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yerinde Dönüşüm" projesi hakkında detayları paylaşmıştı. 17 Temmuz'da başlayan başvurulara yönelik; projede depremden etkilenen 11 ilde kendi ev ve iş yerlerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Yerinde Dönüşüm” projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması; projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.