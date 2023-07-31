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Yerinde dönüşüm projesi başladı! Malatya'nın bakırcılar çarşısı yeniden yapılıyor

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 10:40
Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projesi başladı. İlk kazma depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da vuruldu. Çalışmalar nasıl ilerleyecek? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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