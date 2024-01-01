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Yerin 235 metre altında 2024’te girdiler! Madencilerin 2024 dilekleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 15:59
Madenciler, yeni yılı yer altında çalışarak karşıladı. Zorlu şartlar altında çalışan madenciler yerin 235 metre altında yeni yıl dileklerini söyledi. A Haber o anları ekrana getirdi...
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