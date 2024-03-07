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Yerel seçimlere doğru! Başkan Erdoğan Mersin'de miting yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 13:30
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitinglerine Mersin ile devam ediyor. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur  aktardı.
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