Yerel seçimler öncesi DEM Parti'den CHP'ye iade-i ziyaret! Pazarlık masası kızıştı...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile Kandil'in siyasi kolu DEM Parti arasındaki yakınlaşma giderek artıyor. Özellikle İstanbul konusunda DEM Parti'nin CHP'ye destek vermesi gündemdeyken Özgür Özel Kandil'e yanlamaya devam ediyor. Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederken görüşmede ittifakın hangi şartlarda yapılacağı ele alındı. Bu görüşme sonrası iki partiden karşılıklı açıklamalar gelirken DEM Parti önümüzdeki günlerde CHP'den destek karşılığında istenecekler listesiyle birlikte Özgür Özel'i ziyaret edecek. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş konuya ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...