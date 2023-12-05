Yerel seçimler için kadınlara adaylık çağrısı! Ayşe Keşir: Siyaset yerelde başlıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yerel seçimler için kadınlara adaylık çağrısı yaptı, "Yerel siyaset tam da kadının işi" mesajı verdi

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