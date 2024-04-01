Yerel seçimin röntgeni çıkarılacak! Seçim sonrası AK Parti'de seçim analizi toplantısı

24 ilde sandıktan AK Parti çıktı. AK Parti'ye kent bazında en fazla oy ise yüzde 54 ile Rize'den geldi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan detayları aktardı.

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