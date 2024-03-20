Yerel seçime son 11 gün! AK Parti çalışmasını tamamladı, kararsız seçmen için plan ne?

31 Mart seçimlerine 11 gün kaldı. Seçmenin kararı merak ediliyor. AK Parti de son 10 gün için bir çalışma başlattı. Hem bu çalışmaya dair detayları hem de Ankara'nın gündemini A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.

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