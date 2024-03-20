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Yerel seçime son 11 gün! AK Parti çalışmasını tamamladı, kararsız seçmen için plan ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 09:06
31 Mart seçimlerine 11 gün kaldı. Seçmenin kararı merak ediliyor. AK Parti de son 10 gün için bir çalışma başlattı. Hem bu çalışmaya dair detayları hem de Ankara'nın gündemini A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.
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