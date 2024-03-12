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Yerel seçime 19 gün kaldı! Cumhur İttifakı Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 09:53
Güncelleme:12.03.2024 09:54
Cumhur İttifakı Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden A Haber’de projelerini anlattı. Diyarbakırlılara çağrı yapan Mehmet Halis Bilden, “Tüm parti adaylarını değerlendirin hizmet getirene oy verin. Diyarbakır’ı dönüştüreceğiz. 104 bin konut inşa edeceğiz. İlk 5 yılda 60 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Öğrencilere 8 ay boyunca aylık 2 bin lira burs verilecek.” dedi.
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