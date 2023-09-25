Yerel seçimde oy kullanacaklar dikkat! İkametgah değişikliği için 1 hafta

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için takvim işliyor. Seçimlerde seçmenlerin oylarını kullanabilmeleri için adres değişikliğini 1 Ekim 2023 tarihine kadar yapması gerekiyor.

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