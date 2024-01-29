Yerel seçimde merak edilenler

31 Mart Yerel Seçimleri için çok kısa bir süre kaldı. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Kimler nasıl oy kullanacak? A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN