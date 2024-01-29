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Yerel seçimde merak edilenler

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Giriş: 29.01.2024 16:28
31 Mart Yerel Seçimleri için çok kısa bir süre kaldı. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Kimler nasıl oy kullanacak? A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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