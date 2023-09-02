Yerel seçimde ittifak olacak mı? CHP-İYİ Parti arasında hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor?

Yerel seçimlere doğru CHP ile İYİ Parti arasında hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor? Anlaşma sağlanır mı? Ankara'dan kulislere yansıyan son bilgileri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal anlattı.

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