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Yerel seçimde ittifak olacak mı? CHP-İYİ Parti arasında hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor?

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 13:51
Yerel seçimlere doğru CHP ile İYİ Parti arasında hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor? Anlaşma sağlanır mı? Ankara'dan kulislere yansıyan son bilgileri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal anlattı.
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