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Yerel Seçim trafiği hızlandı! HÜDA PAR heyeti AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 17:42
AK Parti'de Yerel Seçim çalışmaları hız kazandı. Son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ AK Parti Genel Merkez'inden aktardı.
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Yerel Seçim trafiği hızlandı!
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