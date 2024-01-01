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Yerel seçim süreci başlıyor! 31 Mart'a kadar gün gün takvim nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 14:36
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için süreç başladı. 1 Ocak'ta başlayan seçim süreci YSK takvimine göre işleyecek. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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