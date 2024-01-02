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Yerel seçim süreci başladı! YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılacak partileri açıkladı

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Giriş: 02.01.2024 11:11
YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yener 31 Mart seçimlerine katılmaya hak kazanan partileri açıkladı.
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