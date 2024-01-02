02 Ocak 2024, Salı
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Yerel seçim süreci başladı! YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılacak partileri açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yener 31 Mart seçimlerine katılmaya hak kazanan partileri açıkladı.