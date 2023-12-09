Yerel seçim heyecanı | AK Parti'de İBB için 3 aday adayı var! En fazla başvuru yapılan ilçe Bayrampaşa

Yerel seçimlerde İstanbul heyecanı yaşanıyor. AK Parti'ye İstanbul'da toplam 251 aday adayı başvuru yaptı. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için üç, 37 ilçe için ise 248 aday adayı başvuru yaptı. En fazla başvuru yapılan ilçe Bayrampaşa oldu. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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