Yenimahalle halkının seçim beklentileri neler? İlçenin en büyük sorunu ne?

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kalmışken A Haber ekipleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugünkü durağımız Ankara'nın Yenimahalle ilçesi oldu. Peki ilçe halkının beklentileri ve şikayetleri neler? İşte tüm detaylar…

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