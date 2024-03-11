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Yenimahalle halkının seçim beklentileri neler? İlçenin en büyük sorunu ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 15:42
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kalmışken A Haber ekipleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugünkü durağımız Ankara'nın Yenimahalle ilçesi oldu.  Peki ilçe halkının beklentileri ve şikayetleri neler? İşte tüm detaylar…
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