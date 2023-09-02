02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı: Kendi bastığımız kitapçıkları bile okumuyorsunuz

Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı: Kendi bastığımız kitapçıkları bile okumuyorsunuz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2023 14:00
Seçimde alınan ağır yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı. Partide görev yapan isimlerin CHP'nin geçmişine hakim olmadığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. " dedi.
Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti!
Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti!
Hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor?
Hangi belediyelerde pazarlıklar sürüyor?
Savaş ilanı! İşte aşiretlerin hedefi
Savaş ilanı! İşte aşiretlerin hedefi
Togg’da teslimat rekoru kırıldı
Togg'da teslimat rekoru kırıldı
İYİ Parti’ye İmamoğlu ve Yavaş resti!
İYİ Parti’ye İmamoğlu ve Yavaş resti!
Bay Kemal’den tepki çeken hamle!
Bay Kemal'den tepki çeken hamle!
İşte 2 bin 500 yıllık Karun Hazineleri
İşte 2 bin 500 yıllık Karun Hazineleri
Diplomasi trafiği başlıyor!
Diplomasi trafiği başlıyor!
Yerel seçim startı! İşte yol haritası
Yerel seçim startı! İşte yol haritası
Rusya’da kritik temas!
Rusya'da kritik temas!
Camilerden PKK’ya karşı cihat çağrısı!
Camilerden PKK'ya karşı cihat çağrısı!
Muhalefette ittifak çıkmazıı
Muhalefette ittifak çıkmazıı
Daha Fazla Video Göster