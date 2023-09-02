Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı: Kendi bastığımız kitapçıkları bile okumuyorsunuz

Seçimde alınan ağır yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı. Partide görev yapan isimlerin CHP'nin geçmişine hakim olmadığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. " dedi.