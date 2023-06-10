Yenilgi için anketleri suçlayan Kılıçdaroğlu: Ağır bir yenilgi olarak kabul etmiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 13'üncü yenilgisini alarak istifa çağrılarına maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Ağır bir yenilgi olarak kabul etmiyorum" dedi. "İstifa edecek misiniz? sorusuna Kurultay’ı işaret ederek yanıt veren Kılıçdaroğlu, anket şirketlerini seçim yenilgisinin sorumlusu olmakla suçladı.

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