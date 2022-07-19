19 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeniköy’de bitmeyen altyapı çalışmaları! İSKİ’nin 2 aydır bitmeyen çalışmasına tepki
İstanbul'un en gözde mahallelerinden biri olan Yeniköy'de bitmeyen altyapı çalışmaları semtte yaşayanları canından bezdirdi. Kanalizasyon giderleri için kazılan çukurlar iki aydan fazla süredir kapatılmadı. Toz ve gürültü sebebiyle camlarını açamadıklarını ifade eden Yeniköylülerin tepkisine; işleri yarı yarıya düşen esnaf da eklendi.