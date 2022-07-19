19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeniköy’de bitmeyen altyapı çalışmaları! İSKİ’nin 2 aydır bitmeyen çalışmasına tepki

Yeniköy’de bitmeyen altyapı çalışmaları! İSKİ’nin 2 aydır bitmeyen çalışmasına tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2022 13:30
İstanbul'un en gözde mahallelerinden biri olan Yeniköy'de bitmeyen altyapı çalışmaları semtte yaşayanları canından bezdirdi. Kanalizasyon giderleri için kazılan çukurlar iki aydan fazla süredir kapatılmadı. Toz ve gürültü sebebiyle camlarını açamadıklarını ifade eden Yeniköylülerin tepkisine; işleri yarı yarıya düşen esnaf da eklendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı!
Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı!
İSKİ’nin bitmeyen çalışmasına tepki!
İSKİ’nin bitmeyen çalışmasına tepki!
Başkan Erdoğan Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
Başkan Erdoğan Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı!
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı!
FETÖ’cü savcıları kaçıran isim belli oldu!
FETÖ'cü savcıları kaçıran isim belli oldu!
Orta Doğu’da yeni bir dönem mi?
Orta Doğu’da yeni bir dönem mi?
3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi
3 yıldır bitmeyen çalışma isyan ettirdi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Nasıl tercih yapılır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Nasıl tercih yapılır
Ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı
Ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı
3’lü zirve Suriye’yi nasıl etkiler?
3'lü zirve Suriye’yi nasıl etkiler?
Soyer’e çağrı: Bizi sokağa atma
Soyer'e çağrı: Bizi sokağa atma
Zam beklentisine kayıtsız!
Zam beklentisine kayıtsız!
Daha Fazla Video Göster