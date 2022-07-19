Yeniköy’de bitmeyen altyapı çalışmaları! İSKİ’nin 2 aydır bitmeyen çalışmasına tepki

İstanbul'un en gözde mahallelerinden biri olan Yeniköy'de bitmeyen altyapı çalışmaları semtte yaşayanları canından bezdirdi. Kanalizasyon giderleri için kazılan çukurlar iki aydan fazla süredir kapatılmadı. Toz ve gürültü sebebiyle camlarını açamadıklarını ifade eden Yeniköylülerin tepkisine; işleri yarı yarıya düşen esnaf da eklendi.

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