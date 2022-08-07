07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yenikapı ruhu 9 Ağustos’ta canlandı

Yenikapı ruhu 9 Ağustos’ta canlandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2022 12:57
Türkiye için adeta bir dönüm noktası olan 15 Temmuz 2016'nın ardından Türkiye demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuş, 9 Ağustos'ta Yenikapı'da milyonlar bir araya gelmişti. Yenikapı ruhu beraberinde AK Parti ve MHP ile birlikte Cmhur İttifakı'nın temellerini atmıştı. İşte kalplerde büyük yer edinen o milli ruhun hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yenikapı ruhu 9 Ağustos’ta canlandı
Yenikapı ruhu 9 Ağustos’ta canlandı
İşte Latif Şimşek’e saldırı anının görüntüleri
İşte Latif Şimşek'e saldırı anının görüntüleri
Eren Abluka-31 Operasyonu başlatıldı
Eren Abluka-31 Operasyonu başlatıldı
Üzerinde yürüdü, koruması darp etti
Üzerinde yürüdü, koruması darp etti
4 gemi daha yola çıktı
4 gemi daha yola çıktı
Kriz çözümünde anahtar ülke Türkiye
Kriz çözümünde anahtar ülke Türkiye
Cemal Enginyurt Latif Şimşek’e saldırdı
Cemal Enginyurt Latif Şimşek'e saldırdı
Vatandaştan Meral Akşener’e çok ağır kahvaltı tepkisi
Vatandaştan Meral Akşener'e çok ağır kahvaltı tepkisi
Erdoğan’dan şehit ailesine ziyaret
Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
Erdoğan, İmam Hatip açılışına katıldı
Erdoğan, "İmam Hatip" açılışına katıldı
ABD’li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber’de tartıştı
ABD'li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber'de tartıştı
’’Bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar
''Bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar"
Daha Fazla Video Göster