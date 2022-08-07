07 Ağustos 2022, Pazar
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Yenikapı ruhu 9 Ağustos’ta canlandı
Türkiye için adeta bir dönüm noktası olan 15 Temmuz 2016'nın ardından Türkiye demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuş, 9 Ağustos'ta Yenikapı'da milyonlar bir araya gelmişti. Yenikapı ruhu beraberinde AK Parti ve MHP ile birlikte Cmhur İttifakı'nın temellerini atmıştı. İşte kalplerde büyük yer edinen o milli ruhun hikayesi...