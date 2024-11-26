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Yenidoğan Davasında İkinci Perde! Tutuksuz sanıklar hakim karşısında!

Yenidoğan Davasında İkinci Perde! Tutuksuz sanıklar hakim karşısında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.11.2024 21:48
Yenidoğan çetesi davasında tutuklu sanıkların savunması bitti. Sanıklar, usulsüzlükle ilgili bazı iddiaları kabul ederken, kasten öldürme gibi suçlamaları reddetmişti. Sıra şimdi tutuksuz sanıklara geldi. Bu duruşmada da itiraflar geldi. Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya cirodan %35 pay verdiklerini söyledi. Bir diğer hemşire ise Fırat Sarı bana epikriz raporları değiştirmem için baskı yaptı dedi.
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