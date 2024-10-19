20 Ekim 2024, Pazar
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'Yenidoğan Çetesi'nde adı geçen TRG Hospital’ın faaliyetlerine son verildi!
Bağcılar’da bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçtiği öğrenilen TRG Hospital’ın faaliyetine son verildi. Tabelası kaldırılan hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakilleri gerçekleştirildi. İstanbul'da soruşturmada adı geçen 7 hastaneden nakil işleminin sürdüğü öğrenildi.