Yenidoğan çetesi soruşturması! BakanTunç: 47 şüpheliden 22’si tutuklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan Yenidoğan Çetesi'ne tepkiler dinmiyor. Çetenin acımasızlığı ve işledikleri cinayetler kan dondurdu. Bebek katili doktor, hemşire ve hastaneler de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu skandal olayla ilgili açıklama yaparken, "Hastaneler kapatıldı. Suçlular tutuklandı" dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama açıklama geldi. Tunç yaptığı açıklamada gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandığını belirtti.

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