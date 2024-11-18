"Yenidoğan Çete"si için hesap vakti! Hemşireden kan donduran itiraf

En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan "Yenidoğan Çetesi'nde 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken, duruşmalar ise beş gün sürecek. Mahkemede ifade veren Hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın ifadesi kan dondurdu. Fazla para almak için entübe yazıldığını söyleyen Taşçı, Mahkeme Başkanı'nın "Sizden hastanelerin doldurulması mı talep ediliyordu?" sorusuna hemşire Taşçı "Yoğun bakım ne kadar doluysa hastane o kadar para kazanıyordu. Tabii ki bunu istiyorlardı." şeklinde cevap verdi. Tutuklu hemşire Taşçı mahkeme başkanının nasıl doldurulduğunu sormasın üzerine ise "Usulsüz sevk ve fazladan yatış olarak" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.