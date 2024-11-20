Yenidoğan Çetesi duruşmasında 3. gün! Paravan şirketler suçun göstergesi

Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşmasında bugün 3. gün. Dün hemşireler sırayla sanık kürsüsüne geldi. birçok detay anlattılar skandalla ilgili. Duruşma salonundaki aileler, bebeklerinin nasıl ölüme sürüklendiğini duyunca, gözyaşlarına hakim olamadı. Yargılanan hemşirelerin hepsinin işaret ettiği tek bir isim vardı; çete lideri doktor Fırat Sarı. Duruşmanın 3. gününde ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktarırken avukat Zafer İşeri canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zafer İşeri'nin öne çıkan sözleri:

Mahkeme sanıkları dinlemeye devam ediyor. Soruşturma süreci çok iyi hazırlandığı için mahkeme süreci de o kadar iyi ve rahat gidiyor. Bu yargılamada her şey çok net şekilde ortada. Aralarında ses kayıtları ve konuşmalar hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bu sanıkların örgüt olarak beraber hareket ettiğini ve ekonomik menfaat sağlamak için bebeklerin canlarını hiçe saydığını gösteriyor.

Bebekleri ya sağlıklıyken hasta konumuna sokup olabildiğince fazla süre yoğun bakımda tutmak istediklerini ya da hastalar ise iyileşmelerini engelleyerek ekonomik kazanç sağlamak istediklerini görüyoruz. Sanıklara tapeler ve konuşmalar sorulduğunda da itiraf etmekten başka çare bulamıyorlar. Yargılama oldukça iyi şekilde seyrediyor.

PARAVAN ŞİRKETLER SUÇUN GÖSTERGESİ

Çok iyi hazırlanmış bir iddianame ve buradaki deliller ışığında somut olarak sanıklara savunmaları sorulduğunda da inkara yönelik söylem görmüyoruz. Örgüt lideri Fırat Sarı en son dinlenecek. O zamana kadar her şey ortaya çıkmış olacak ve ona çok fazla söyleyecek söz kalmayacak.

Haksız yoldan kazanç elde eden örgütler şüphesiz ki sağladıkları geliri aklamak istiyorlar. İşte bunun için de paravan şirketler kurmuş. Bu paravan şirketleri de örgüt üyesi olan isimlerin üzerine yapmışlar. İşte bu nedenle Fırat Sarı diğer üyeler üzerine şirket yapmış. Bu da zaten işlenen büyük suçun göstergelerinden biri.