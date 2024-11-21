Yenidoğan çetesi davasında 4'üncü gün! Duruşmada neler yaşanacak?

Yoğun bakımlarda bebekleri öldüren Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 4'üncü gün. Dün sanık hemşire ve doktorlardan yeni itiraflar geldi. Dün savunma yapan hemşire başhekimin kameraları söktürdüğünü, çete yönetici olduğu iddia edilen sanık Fırat Sarı'nın motivasyon parası dağıttığını, 112 Acil Servis personeli Gıyasettin Mert Özdemir’in 112 hastalarını göndermediği iddia edildi. Dr. Rıza Keykubad'a ise Kaya bebeğin ailesinin avukatı, "Benim müvekkilim kendi evladını bisküvi kutusu içinde almış ve o kutuyu kucağında götürmüştür" diyerek tepki gösterdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında avukat Zafer İşeri değerlendirdi.

Avukat Zafer İşeri'nin öne çıkan sözleri:

Öncelikle bu tür yargılamalarda soruşturma evresi ne kadar iyi yürütülmüş, deliller ne kadar sağlam toplanmış olursa o zaman da mahkemede sanıkların çözülme ihtimali o kadar artıyor. Dolayısıyla kendilerine yönelik somut ses kaydı gibi deliller karşısında söyleyecek pek bir şey bulamayan sanıklar bu sefer itiraf etme, suçtan kaçma belki de bu noktada iyi halde davranarak mahkemenin gözüne girecek şekilde söylemlerde bulunmayı tercih edebiliyorlar. Nitekim sanıkların ekseriyeti dördüncü gününe ulaştığımız yargılamada aslında örgüt liderini hedef göstererek tüm projeyi, tüm organizasyonu kendisinin sağladığını, onların sadece kendilerine verilen görevi yaptığını ifade ediyorlar.

Buradaki o kıymetli ses kayıtları delil olarak değerlendirildiğinde tabii ki bazen muğlak ifadelere de tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla şimdi burada muğlak ifadeler üzerinden ancak kendilerini koruyucu bir savunma dürtüsü içerisine girebilecek sanıklar. Ve genelde diğer dosyalarda da olduğu gibi bilmiyorum, hatırlamıyorum veya bazen inkâra varan şekilde hayır ben böyle bir şey söylemedim veya bu maksatla söylemedim şeklinde savunma stratejileri geliştirebiliyorlar. Ama yargı profesyonelleri açısından bu çok da etkileyici değil.

Çünkü ses kayıtlarının kime ait olduğu da artık son derece net bir şekilde dosyada malum ve içeriklerinin ne manaya geldiği belli. Örneğin çek fişini öldür diye bir ifade vardı biliyorsunuz. Artık bunu kasten öldürme suçunun somut delili olarak algılamaktan başka bir durum söz konusu olamayacak.

İl Sağlık Müdürlüğü devreye giriyor ve kanıt toplayabilmek için mücadele ediyor. Denetimleri sıklaştırıyor. İşte bu noktada bir üç koli dosyanın fark edilmediğinden bahisle seviniyorlar memnun oluyorlar. Nedir bu üç koli dosya içeriğindeki bu kişiler haksız kazanç elde edebilmek için evraklarda resmî evraklarda sahtecilik yaparak bebekleri olduğundan daha farklı sayıda gösterebiliyorlar. Ölmüş bebekleri hala canlıymış gibi yoğun bakımdaymış gibi gösterip para talebinde bulunabiliyorlar ya da kullandıkları ilaçlara ilişkin de sahtecilik yapabiliyorlar

PEKİ BUGÜN NE OLUR?

Tabii bugün aslında bu ilk duruşmaların sanıkların savunmalarının tamamlanması beklenen ilk duruşmaların seri işleyecek duruşmaların dördüncü günündeyiz. Yarın da devam edecek ve mahkeme aslında beş günde en azından tutuklu sanıkların savunmalarının bitirilmesini sağlayıp yarın tüm günü Fırat Sarı'ya bırakabilir. Uzaması hâlinde de hafta sonu duruşmalara devam yönünde bir karar da verilebilir.