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Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma

Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 10:18
İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin  yargılanmasına devam ediliyor. 24 Şubat'ta görülen 3. duruşmada 4 sanık tahliye olmuştu. Bugün 4. duruşması görülecek. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
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