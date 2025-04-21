21 Nisan 2025, Pazartesi
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Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma
İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor. 24 Şubat'ta görülen 3. duruşmada 4 sanık tahliye olmuştu. Bugün 4. duruşması görülecek. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.