Yenidoğan Çetesi davasında 4. duruşma

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor. 24 Şubat'ta görülen 3. duruşmada 4 sanık tahliye olmuştu. Bugün 4. duruşması görülecek. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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