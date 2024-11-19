“Yenidoğan Çetesi” davası! A Haber'de anlattı: Fırat Sarı'yı beyazın hiçbir tonu örtemeyecek!

Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi duruşması devam ediyor. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Fırat Sarı beyaz ceket ile geldi. Beyazın hiçbir tonu üzerine düşen lekeleri örtemeyecek. Gerçekten mesleğin yüz karası olma noktasında adını tarihe yazacak gibi gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla sanık vekilleri olabildiğince mahkeme heyeti ile bir polemiğe girerek oradan bir mağduriyet çıkartmaya çalışıyorlar. Hem mahkemenin normal gidişatını bozarak süreci biraz kilitlemek süreci uzatmak bu yönüyle dikkatleri farklı yerlere dağıtmak gibi bir stratejileri var." dedi.

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