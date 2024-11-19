19 Kasım 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
“Yenidoğan Çetesi” davası! A Haber'de anlattı: Fırat Sarı'yı beyazın hiçbir tonu örtemeyecek!

“Yenidoğan Çetesi” davası! A Haber'de anlattı: Fırat Sarı'yı beyazın hiçbir tonu örtemeyecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2024 10:26
Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi duruşması devam ediyor. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, "Fırat Sarı beyaz ceket ile geldi. Beyazın hiçbir tonu üzerine düşen lekeleri örtemeyecek. Gerçekten mesleğin yüz karası olma noktasında adını tarihe yazacak gibi gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla sanık vekilleri olabildiğince mahkeme heyeti ile bir polemiğe girerek oradan bir mağduriyet çıkartmaya çalışıyorlar. Hem mahkemenin normal gidişatını bozarak süreci biraz kilitlemek süreci uzatmak bu yönüyle dikkatleri farklı yerlere dağıtmak gibi bir stratejileri var." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyazın hiçbir tonu örtemeyecek!
"Beyazın hiçbir tonu örtemeyecek!"
CHP’de ayıp ettin tartışması!
CHP’de ayıp ettin tartışması!
Duruşmanın 2. gününde neler olacak?
Duruşmanın 2. gününde neler olacak?
Ankara’nın gündeminde neler var?
Ankara’nın gündeminde neler var?
Çayeli Belediye Başkanı A Haber’de
Çayeli Belediye Başkanı A Haber'de
Salim Güran’ın telefon kayıtları
Salim Güran’ın telefon kayıtları
Kan donduran konuşmalar ortaya çıktı
Kan donduran konuşmalar ortaya çıktı
İsrail-Hizbullah arasında ateşkes!
İsrail-Hizbullah arasında ateşkes!
Yenidoğan Çetesi için hesap vakti!
"Yenidoğan Çete"si için hesap vakti!
Yenidoğan mağduru aile süreci A Haber’e anlattı
Yenidoğan mağduru aile süreci A Haber'e anlattı
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi’nde
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde
Herzog’a Türkiye’den hava sahası vetosu
Herzog'a Türkiye'den hava sahası vetosu
Daha Fazla Video Göster