Yeniden Refah’tan istifa eden Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye katıldı. Yeniden Refah Partisi genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat’ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah’tan ‘kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı’ gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Pamukçu’nun rozetini Başkanı Tayyip Erdoğan İstanbul mitinginde taktı.