09 Nisan 2023, Pazar
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Yeniden Refah'ta liste mesaisi
Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi de bugün listelerini 17'ye kadar teslim edecek. Sabah Gazetesi’ne konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın açık desteğini alan 7'li Koalisyonun milletin hayrına olmayacağını söyledi. Ayrıntılar A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.