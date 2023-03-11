11 Mart 2023, Cumartesi
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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik görüşmeler arttı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Peki Fatih Erbakan'ın kararı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.