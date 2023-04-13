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Yeniden Refah Partisi adayları tanıtıyor

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 14:41
Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu.
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