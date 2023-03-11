Yeniden Refah Cumhur'a katılacak mı? AK Parti'nin ziyareti sonrası karar için MKYK toplandı

Cumhur İttifakı’na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi’nde de toplantılar var. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kararı ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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