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Yeniden diriliş destanı 15 Temmuz! Gazi Sabahattin Çelik A Haber’e konuştu

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Giriş: 15.07.2023 10:59
15 Temmuz'da İstanbul'un direniş noktalarından birisi de İl Emniyet Müdürlüğü binasıydı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan 15 Temmuz gazisi Sabahattin Çelik yaşadıklarını anlattı.
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