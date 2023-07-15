15 Temmuz 2023, Cumartesi
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Yeniden diriliş destanı ''15 Temmuz'
FETÖ'cü hainleri bozguna uğratan Türk milleti, aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anıyor. Hainlerin bombalarına ve kurşunlarına karşı liderinin önderliğinde canı pahasına direnen kahraman şehit ve gazileri asla unutmayacağız