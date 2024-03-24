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Yeniden Büyük İstanbul Mitingi bugün! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

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Giriş: 24.03.2024 08:42
Güncelleme:24.03.2024 08:42
AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitingde hangi mesajları verecek? Miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak? A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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