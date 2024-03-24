24 Mart 2024, Pazar
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Yeniden Büyük İstanbul Mitingi bugün! Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?
AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne artık saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitingde hangi mesajları verecek? Miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak? A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.