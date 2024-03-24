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Yeniden Büyük İstanbul Mitingi

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Giriş: 24.03.2024 14:56
Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için 7 gün sonra sandığa gidiyor. AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek.
Yeniden Büyük İstanbul Mitingi
Yeniden Büyük İstanbul Mitingi
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