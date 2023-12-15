15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni yılda glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşım kolaylaşacak! Ticaret bakanlığı perakende satışta ilke ve kuralları yeniden düzenledi

Yeni yılda glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşım kolaylaşacak! Ticaret bakanlığı perakende satışta ilke ve kuralları yeniden düzenledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2023 19:08
Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor. Tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış hükümlülüğü getirme yetkisi verildi. Ticaret bakanlığının yaptığı yeni düzenleme sonrası 1 Ocak'tan itibaren zincir marketlerde glütensiz ve laktozsuz ürünlerin satışına zorunluluk getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşım kolaylaşacak!
Glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşım kolaylaşacak!
CHP’de yönetim kavgası baş gösterdi!
CHP'de yönetim kavgası baş gösterdi!
Butik vurgununa isyan!
Butik vurgununa isyan!
Mehmetçik teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor!
Mehmetçik teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor!
Seçil Erzan ve Ali Yörük hakkında karar
Seçil Erzan ve Ali Yörük hakkında karar
AB’den İsrail’e yasa dışı işgalci tepkisi!
AB'den İsrail'e yasa dışı işgalci tepkisi!
İYİ Parti’de dinmeyen ayrılık rüzgarı!
İYİ Parti'de dinmeyen ayrılık rüzgarı!
Darp edilen gazeteci taburcu oldu!
Darp edilen gazeteci taburcu oldu!
Korkunç ölüm! Boğa böyle saldırdı
Korkunç ölüm! Boğa böyle saldırdı
Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar
Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar
Gazetecilere alçak saldırı! İşte son hali
Gazetecilere alçak saldırı! İşte son hali
Milletvekili Hasan Bitmez’e veda
Milletvekili Hasan Bitmez'e veda
Daha Fazla Video Göster