Yeni yılda glütensiz ve laktozsuz ürünlere ulaşım kolaylaşacak! Ticaret bakanlığı perakende satışta ilke ve kuralları yeniden düzenledi

Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor. Tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış hükümlülüğü getirme yetkisi verildi. Ticaret bakanlığının yaptığı yeni düzenleme sonrası 1 Ocak'tan itibaren zincir marketlerde glütensiz ve laktozsuz ürünlerin satışına zorunluluk getirildi.

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