Yeni trafik cezaları meclis gündeminde! Trafik cezaları artık caydırıcı olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 16:33
Yeni trafik cezaları Meclis gündemine geliyor. Düzenleme ile trafik cezaları baştan sona değişiyor. Artık cezalar araç sürücüleri için caydırıcı hale getirilecek. Peki yeni cezalar ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
