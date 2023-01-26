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Yeni torba kanun geliyor! Yasada neler var?

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 09:52
Meclis’e yeni bir torba kanun geliyor. 200 bin uzman çavuşun kadrosu yapılacak. Ücretli öğretmenler için yeni bir statü gelecek. Gazi, şehit yakınlarının sorunu çözülecek. Detayları A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

YENİ TORBA KANUN GELİYOR

*200 bin uzman çavuşun kadrosu yapılacak

*Okullarda geçen süreler fiili hizmetten sayılacak

*Gazi, şehit yakınlarının sorunu çözülecek

*Sözleşmeli yasası dışında kalan 140 bin personel için çalışma

*Ücretli öğretmenler için yeni bir statü gelecek

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