26 Ocak 2023, Perşembe
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Yeni torba kanun geliyor! Yasada neler var?
Meclis’e yeni bir torba kanun geliyor. 200 bin uzman çavuşun kadrosu yapılacak. Ücretli öğretmenler için yeni bir statü gelecek. Gazi, şehit yakınlarının sorunu çözülecek. Detayları A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
YENİ TORBA KANUN GELİYOR
*200 bin uzman çavuşun kadrosu yapılacak
*Okullarda geçen süreler fiili hizmetten sayılacak
*Gazi, şehit yakınlarının sorunu çözülecek
*Sözleşmeli yasası dışında kalan 140 bin personel için çalışma
*Ücretli öğretmenler için yeni bir statü gelecek