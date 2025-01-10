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Yeni süreç nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye için ikinci aşama ne?

Yeni süreç nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye için ikinci aşama ne?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 11:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta "İç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından, Bahçeli'nin TBMM'deki tarihi İmralı çağrısı ile başlayan süreç, terörsüz Türkiye hamlesi ile vücut buldu. DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
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Yeni süreç nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye için ikinci aşama ne?
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