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Videolar Gündem Videoları Yeni şehirler için ilk ihale 22 Şubat’ta! Yerler belirlendi... Altı dükkan üstü daire dönemi bitti! Konutlar 3-4 katlı olacak

Yeni şehirler için ilk ihale 22 Şubat’ta! Yerler belirlendi... Altı dükkan üstü daire dönemi bitti! Konutlar 3-4 katlı olacak

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 13:21
10 ilde kurulacak yeni şehirlerin yerleri belirlendi. Yeni şehirler için ilk ihale 22 Şubat'ta yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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Yeni şehirler için ilk ihale...
Yeni şehirler için ilk ihale...
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