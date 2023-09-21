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Yeni rotadan ilk tahıl sevkiyatı! Ukrayna'daki limandan yola çıkan gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 13:32
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından çıkan gemi ilk tahıl sevkiyatını yeni rota üzerinden gerçekleştiriyor. Gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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Yeni rotadan ilk tahıl sevkiyatı!
Yeni rotadan ilk tahıl sevkiyatı!
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